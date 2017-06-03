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Трамп предложил инвестбанкиру должность командующего ВМС США

Суббота, 3 июня 2017, 16:44

Президент США Дональд Трамп предложил инвестиционном банкиру и морскому летчику в отставке Ричарду Спенсеру должность командующего ВМС США.

Как сообщает The New York Times, о выдвижении кандидатуры Спенсера на должность Трамп объявил 2 июня.

Как отмечает СМИ, кандидатура Спенсера на эту должность - вторая: первым был Филипп Билден, тоже бизнесмен, который отказался от должности из-за конфликта интересов в случае назначения.

Если кандидатура Спенсера будет утверждена, он будет руководить военно-морским флотом и морской пехотой.

Спенсер является одним из руководителей компании Fall Creek Management, также он был финансовым директором в Intercontinental Exchange.

Темы: ТрампСШАармия
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