Трамп предложил инвестбанкиру должность командующего ВМС США

Президент США Дональд Трамп предложил инвестиционном банкиру и морскому летчику в отставке Ричарду Спенсеру должность командующего ВМС США.

Как сообщает The New York Times, о выдвижении кандидатуры Спенсера на должность Трамп объявил 2 июня.

Как отмечает СМИ, кандидатура Спенсера на эту должность - вторая: первым был Филипп Билден, тоже бизнесмен, который отказался от должности из-за конфликта интересов в случае назначения.

Если кандидатура Спенсера будет утверждена, он будет руководить военно-морским флотом и морской пехотой.

Спенсер является одним из руководителей компании Fall Creek Management, также он был финансовым директором в Intercontinental Exchange.