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КНДР: США сами приближают день обращения континента в пепел

Суббота, 3 июня 2017, 17:13
КНДР: США сами приближают день обращения континента в пепел

Северная Корея осудила симуляцию перехвата США межконтинентальной баллистической ракеты страны и заявила, что Соединенные штаты неспособны перехватить массированный ядерный удар.

Об этом заявил представитель Стратегических сил КНДР корейскому телеграфному агентству, выступая на английском языке, сообщает Yonhap.

Отмечается, что Пхеньян назвал испытания США "серьезной военной провокацией".

"Такой рискованный шаг - это знак, что их подготовка к развязыванию ядерной войны перешла в финальную фазу", - сказал представитель вооруженных сил КНДР.

"Они жестоко ошибаются, если думают, что их система перехвата ракет сможет отразить массированный ядерный удар наших стратегических сил. Отчаянные игры администрации Трампа лишь приближают тот день, когда их континент превратится в пепел ", - заявили в Северной Корее.

30 мая Пентагон провел испытания системы перехвата баллистических ракет в Тихом океане.

В КНДР называют это испытание актом тех, кого довели до отчаяния.

Европейская правда

Темы: КНДРСША
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