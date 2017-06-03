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Львов простился с Любомиром Гузаром

Суббота, 3 июня 2017, 17:49

Во Львове состоялось прощание с кардиналом Украинской греко-католической церкви, бывшим главой УГКЦ Любомиром Гузаром.

Как сообщает Радио Свобода, улицами города 3 июня прошло скорбное шествие от Святоюрского собора, куда вечером 1 июня доставили гроб с телом Гузара.

Шествие завершилось в храме святого Архистратига Михаила, монастыря монахов-студитов, к которым принадлежал Любомир Гузар.

4 июня кортеж с телом Блаженнейшего Любомира прибудет в Киев, в Патриарший собор Воскресения Христова, где его похоронят 5 июня.

Как сообщалось, Любомир Гузар умер 31 мая на восемьдесят пятом году жизни после тяжелой болезни.

26 января 2001 года Гузар был избран главой УГКЦ и жил в митрополичьих палатах во Львове. В 2005 году он заявил о том, что переносит резиденцию главы церкви из Львова в Киев. В 2009 году, из-за ухудшения состояния здоровья, он попросил у Папы Римского об отречении от престола. В 2010 году Папа Бенедикт XVI удовлетворил просьбу.

Кардинал Любомир Гузар был одним из инициаторов группы "Первого декабря".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовцерковь
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