Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии поговорил с Путиным об Украине

Суббота, 3 июня 2017, 19:41

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в ходе своего визита в Санкт-Петербург на международный экономический форум, который проходит 1-3 июня, обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Morgen Web.

"У нас есть надежда, что теперь "нормандский формат" продолжится на высшем уровне, вплоть до глав государств и правительств", - заявил после встречи Габриэль.

Далее СМИ подчеркивает, что немецкий министр дал понять, что условием снятия санкций будет выполнение Россией условий Минских договоренностей 2015 года, "от чего Москва далека", добавляет автор.

Портал отмечает, что ужин, который позиционировался как "частный", длился более 2 часов и затянулся до половины второго ночи. На ней присутствовал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, друг Владимира Путина.

До ужина Габриэль 45 минут разговаривал с российским президентом с глазу на глаз. А вот со своим визави Сергеем Лавровым, переговоры с которым анонсировались немецким МИД, его глава в пятницу не встретился.

Это уже второй визит Габриэля в Россию после вступления его в должность министра иностранных дел в конце января.

Темы: ГерманияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Германия
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии
Последние новости
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Минстратегпром: Украина ночью успешно применила "гибридную" ПВО
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
Все новости...
Реклама: