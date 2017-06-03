Глава МИД Германии поговорил с Путиным об Украине

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в ходе своего визита в Санкт-Петербург на международный экономический форум, который проходит 1-3 июня, обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Morgen Web.

"У нас есть надежда, что теперь "нормандский формат" продолжится на высшем уровне, вплоть до глав государств и правительств", - заявил после встречи Габриэль.

Далее СМИ подчеркивает, что немецкий министр дал понять, что условием снятия санкций будет выполнение Россией условий Минских договоренностей 2015 года, "от чего Москва далека", добавляет автор.

Портал отмечает, что ужин, который позиционировался как "частный", длился более 2 часов и затянулся до половины второго ночи. На ней присутствовал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, друг Владимира Путина.

До ужина Габриэль 45 минут разговаривал с российским президентом с глазу на глаз. А вот со своим визави Сергеем Лавровым, переговоры с которым анонсировались немецким МИД, его глава в пятницу не встретился.

Это уже второй визит Габриэля в Россию после вступления его в должность министра иностранных дел в конце января.