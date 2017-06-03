Аваков объявил "жесткую линию" поведения с рейдерами

Нацполиции по всей Украине разослана инструкция относительно жестких действий в случае попытки рейдерского захвата.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в Винницкой области "банда титушек" из 45 человек попыталась с оружием в руках захватить сельхозпредприятие.

"Прибывший спецназ полиции действовал чётко - обезоружил бандитов, положив их в наручниках лицом в землю. В землю, которую они хотели захватить", - отметил Аваков.

Позже все члены банды были арестованы на 2 месяца без права залога, подчеркнул министр.

"Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием - присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам. Данная инструкция разослана по всем отделениям Нацполиции, по всей стране", - написал он.

Как известно, 31 мая на территорию зернотока в с. Метановка Винницкой области ворвались около 20 вооруженных мужчин и открыли стрельбу.

В результате инцидента ранения получили 6 человек, правоохранители задержали более 40 вооруженных мужчин.

3-го июня спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что суд избрал всем 45 задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.