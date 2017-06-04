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В Киеве задержали подозреваемого в терроризме, которого искал Интерпол

Воскресенье, 4 июня 2017, 00:43

В аэропорту "Киев" пограничники задержали россиянина, который разыскивался Интерполом за возможную причастность к террористической деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба ГПС ​​Украины.

"В столичном аэропорту пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали мужчину, который находился в международном розыске. Его обнаружили в аэропорту "Киев" при осуществлении паспортного контроля. На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, состоялось срабатывания базы данных Интерпол. Как предварительно установили пограничники, иностранец разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Об этом пограничники проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола.

Темы: ИнтерполтерроризмКиев
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