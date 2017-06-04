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Хейли: Трамп верит, что климат меняется

Воскресенье, 4 июня 2017, 02:55

Президент США Дональд Трамп "верит, что климат меняется".

Об этом заявила посол США в ООН в Никки Хейли, сообщает Reuters.

"Президент Трамп считает, что климат меняется, и он считает, что загрязняющие вещества являются частью проблемы", - сказала Хейли в интервью CNN, которое будет опубликовано в воскресенье.

"Трамп знает, что он меняется, и США должны быть ответственными в этом, и это то, что мы собираемся делать", - заявила она.

В последние годы Трамп высказывал скептицизм по поводу того, что изменение климата является реальным, иногда, называя его мистификацией.

Как сообщалось, Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях сделки. Мировые лидеры осудили это решение. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США повернулись к миру спиной.

Темы: СШАэкологияООН
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