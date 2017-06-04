SpaceX запустила ракету Falcon 9 и успешно посадила первую ступень

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon для Международной космической станции.

Об этом сообщает NASA.

После запуска ракеты-носителя, произошло отделение главного двигателя и грузовик продолжил движение к космической станции.

В свою очередь, компания SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты Falcon 9 успешно совершила посадку в посадочной зоне-1.

Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a — SpaceX (@SpaceX) 3 червня 2017 р.

Грузовик доставит на МКС более 2700 кг материалов для научных исследований и продовольствия.