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SpaceX запустила ракету Falcon 9 и успешно посадила первую ступень

Воскресенье, 4 июня 2017, 03:22

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon для Международной космической станции.

Об этом сообщает NASA.

После запуска ракеты-носителя, произошло отделение главного двигателя и грузовик продолжил движение к космической станции.

В свою очередь, компания SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты Falcon 9 успешно совершила посадку в посадочной зоне-1.

Грузовик доставит на МКС более 2700 кг материалов для научных исследований и продовольствия.

Темы: космостехнологииСША
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