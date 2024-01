Лондон: Полиция заявила о теракте, угроза продолжается, слышны взрывы

Наезд на пешеходов и нападения с ножом в центре Лондона признаны терактом.

Об этом заявила полиция города.

"Инциденты на Лондонском мосту и в Боро-маркет объявлены теорористичнимы актами", - сообщила полиция.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents.

Правоохранители уточнили, что еще один инцидент в районе Воксхолл к происходящему не имеет отношения.

Также, как сообщает BBC, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвала события в Лондоне "потенциальным актом терроризма".

Журналисты, находящиеся на месте событий сообщают про взрывы, звучащие в оцепленном районе. Сообщается, что это контролируемые взрывы.

I'm close to Borough at Parker st. We have just heard three explosions in five minutes #LondonBridge