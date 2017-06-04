Лондон: Полиция заявила о теракте, угроза продолжается, слышны взрывы
Наезд на пешеходов и нападения с ножом в центре Лондона признаны терактом.
Об этом заявила полиция города.
"Инциденты на Лондонском мосту и в Боро-маркет объявлены теорористичнимы актами", - сообщила полиция.
At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 червня 2017 р.
Правоохранители уточнили, что еще один инцидент в районе Воксхолл к происходящему не имеет отношения.
Также, как сообщает BBC, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала события в Лондоне "потенциальным актом терроризма".
Журналисты, находящиеся на месте событий сообщают про взрывы, звучащие в оцепленном районе. Сообщается, что это контролируемые взрывы.
I'm close to Borough at Parker st. We have just heard three explosions in five minutes #LondonBridge— Harry Yorke (@HarryYorke1) 4 червня 2017 р.
Свидетели сообщают также о выстрелах в районе Боро-маркет. В то же время, один из пользователей соцсетей опубликовал фото, на котором видно человека с привязанными к телу предметами похожими на канистры.
Как сообщалось, в Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих, одновременно неподалеку в районе Боро-маркет произошли нападения с ножом.
В результате этих событий пострадали по меньшей мере 5 человек. В полиции подтвердили, что погибших больше чем один человек. Некоторые СМИ сообщили, что жертв может быть около 20, но официального подтверждения нет.