Лондон: Полиция заявила о теракте, угроза продолжается, слышны взрывы

Наезд на пешеходов и нападения с ножом в центре Лондона признаны терактом.

Об этом заявила полиция города.

"Инциденты на Лондонском мосту и в Боро-маркет объявлены теорористичнимы актами", - сообщила полиция.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 червня 2017 р.

Правоохранители уточнили, что еще один инцидент в районе Воксхолл к происходящему не имеет отношения.

Также, как сообщает BBC, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвала события в Лондоне "потенциальным актом терроризма".

Журналисты, находящиеся на месте событий сообщают про взрывы, звучащие в оцепленном районе. Сообщается, что это контролируемые взрывы.

I'm close to Borough at Parker st. We have just heard three explosions in five minutes #LondonBridge — Harry Yorke (@HarryYorke1) 4 червня 2017 р.

Свидетели сообщают также о выстрелах в районе Боро-маркет. В то же время, один из пользователей соцсетей опубликовал фото, на котором видно человека с привязанными к телу предметами похожими на канистры.

Gabriele Sciotto

Как сообщалось, в Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих, одновременно неподалеку в районе Боро-маркет произошли нападения с ножом.

В результате этих событий пострадали по меньшей мере 5 человек. В полиции подтвердили, что погибших больше чем один человек. Некоторые СМИ сообщили, что жертв может быть около 20, но официального подтверждения нет.