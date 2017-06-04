Американцы вышли на марши против Трампа

Острые политические страсти вокруг выхода США из Парижского климатического соглашения и связей президента Дональда Трампа с Россией вывели людей на улицы городов по всему миру.

Об этом пишет AFP.

Решение Трампа о выходе из климатического соглашения, которое призвано сократить вредные выбросы и замедлить глобальное потепление, вызвало волну всеобщего осуждения и спровоцировало многочисленные марши протеста.

Крупнейший из многих американских митингов, организованных как "Марш правды" состоялся в Нью-Йорке, где около 3 тысяч протестующих прошли от площади Фоли до нижнего Манхэттена с лозунгами "Лжец!", "Закройте его!", "Верните (под контроль - ред.) Америку! "

Почти столько же людей собрались вокруг монумента Вашингтона в столице США, чтобы аналогичным образом требовать полного и независимого расследования утверждений, что Трамп или его помощники были в сговоре с Россией накануне президентских выборов в США в прошлом году, чтобы помочь ему победить.

"Президент работает для американского народа, а не для иностранных чиновников по всему миру", заявила Линда Сарсор, организатор марша и сопредседатель "Марша женщин", который состоялся в Вашингтоне в январе.

Одна из активисток призвала "продолжать упорно работать, чтобы присоединить наши голоса, пока ему не будет объявлен импичмент".

Марши были проведены в городах от Портленда, штат Орегон, на западном побережье США, до Мюнхена (Германия) и Лимы (Перу). Демонстранты также требовали, чтобы Трамп обнародовал свои налоговые декларации, что является традицией среди американских президентов, которой Трамп упорно отказывается следовать.

Демонстрации проходят за несколько дней до выступления перед комитетом Сената Джеймса Коми, который, как директор ФБР вел расследование дела о связи с Россией, пока Трамп не уволил его.

В то же время несколько сотен сторонников Трампа собрались на улице перед Белым домом, чтобы приветствовать решение Трампа о выходе из климатического соглашения.

Этот митинг получил название "Питтсбург, не Париж", перефразируя заявление президента, в котором он сказал, что "был избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".

Один из сторонников Трампа заявил, что договор "обходится нам миллиарды, чтобы оставаться в нем, в то время как другие страны не обязаны делать что-нибудь".

Несколько человек на митинге сказали, что их не беспокоит то, что выход из договора ставит Соединенные Штаты рядом с всего двумя странами, которые не подписали соглашение: Никарагуа и Сирией.

На самом деле, мэр Питтсбурга Билл Педуто присоединился к мэрам других 175 американских городов и губернаторам нескольких штатов, объявив, что его город будет соблюдать условия климатического соглашения.

Питтсбург известен не только как производитель стали, но как один из наиболее загрязненных городов в стране.