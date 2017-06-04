Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Боевики били из минометов и артиллерии, двое бойцов ВСУ погибли

Воскресенье, 4 июня 2017, 08:08
АТО: Боевики били из минометов и артиллерии, двое бойцов ВСУ погибли

На протяжении прошедших суток противник 58 раз открывал огонь по позициям сил АТО, двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. На этой части фронта вчера зафиксировано больше всего случаев применения боевиками оружия против подразделений украинской армии - 36 обстрелов.

Из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов пророссийские бандформирования неоднократно били по укреплениям ВСУ в районе Богдановки. Из такого же вооружения, а также из артиллерии калибра 122 мм, захватчики били вблизи Чермалыка. По позициям сил АТО у Красногоровки наемники вечером совершили интенсивный обстрел из танковых орудий, вооружения БМП и другого вооружения.

Не утихали обстрелы и на других участках этого направления. В частности, вблизи Водяного, Гнутового, Новотроицкого и Талаковки противник систематически открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. А отдельные опорные пункты ВСУ в окрестностях Марьинки и Красногоровки были обстреляны бандитами из 82-мм минометов. Несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы Красногоровки, в результате чего одна местная жительница получил ранения.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь по украинским воинам.

Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Использовал 82-мм минометы, гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. В районе Верхнеторецкого и Зайцевого боевики также били по укреплениям ВСУ из минометов калибра 82 мм. У Новолуганского, что на Светлодарской дуге, бандиты открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского - из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, 3 июня вечером российско-террористические бандформирования в который раз обстреляли из минометов калибра 120 мм Донецкую фильтровальную станцию. Обстоятельства и последствия этого обстрела выясняются.

Луганское направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования противником оружия.

Поздно вечером боевики из миномета калибра 120 мм открывали огонь по позициям ВС Украины в районе Новоолексанровки. В течение дня под вражескими обстрелами из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно оказывались укрепления сил АТО вблизи Новозвановки, Малинового, Крымского и Станицы Луганской. Неподалеку Станицы Луганской и Крымского бандиты также применяли против украинских воинов вооружение БМП.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
15:17
Российский вертолет Ми-8 аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
Все новости...
Реклама: