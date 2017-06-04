СММ ОБСЕ: боевики закладывают противотанковые мины возле Первомайска

Боевики закладывают противотанковые мины на блокпосту неподалеку Первомайска (ОРЛО) в нарушение Рамочного решения о разведении сил и средств.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на вечер 2 июня.

Там сообщается, что утром 1 июня на блокпосту, расположенном в 800 м к северу от подконтрольного так называемой "ЛНР" г. Первомайск (58 км к западу от Луганска), наблюдатели видели три заграждения, частично перекрывающих дорогу, а также трех невооруженных членов "ЛНР", которые копали окоп вдоль дороги. Во второй половине дня они увидели две траншеи, которые сходились к середине дороги. Между ними остался проезд шириной примерно 2 м.

"Двое вооруженных членов "ЛНР" отодвинули деревянную доску с размещенными на ней 5 противотанковыми минами от каждой траншеи и таким образом позволили проехать автомобилям СММ", - говорится в отчете.

2 июня на этом же блокпосту члены патруля Миссии увидели три заграждения, которые частично перекрывали дорогу. Вдоль двух заграждений у каждой траншеи была деревянная доска с размещенными на ней 6 противотанковыми минами (ТМ-62).

"Двое присутствующих там российских офицеров из Общего центра по контролю и координации (СЦКК) сфотографировали эти ограждения, а также напомнили члену "ЛНР" на блокпосту о том, что закладка противотанковых мин является нарушением Рамочного решения о разведении сил и средств. По словам одного из офицеров, к утру 3 июня эти мины будут изъяты", - отметили в СММ ОБСЕ.

В отчете также сообщается, что на блокпосту в 3 км к северу от Первомайска патрулю Миссии не удалось проехать, поскольку дорога была частично перекрыта тремя новыми заграждениями. Вооруженные члены "ЛНР" не позволили наблюдателям сфотографировать эти заграждения.

Украинская правда