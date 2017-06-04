Украинцы не пострадали в результате теракта в Лондоне

Украинцев среди пострадавших в результате теракта в Лондоне нет.

Об этом сообщил Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, ссылаясь на информацию полиции Лондона по состоянию на 10:00.

"Украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", - говорится в сообщении.

Інфо поліції #Лондон станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп.органами. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 4, 2017

В то же время, соболезнования Великобритании и семьям погибших вследствие теракта выразили президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією — Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2017

Как сообщалось, в ночь на воскресенье шесть человек были убиты в результате теракта в центре Лондона. Террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В больницы Лондона госпитализировали 48 пострадавших. Полиция ликвидировала трех нападавщих.