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Украинцы не пострадали в результате теракта в Лондоне

Воскресенье, 4 июня 2017, 11:33

Украинцев среди пострадавших в результате теракта в Лондоне нет.

Об этом сообщил Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, ссылаясь на информацию полиции Лондона по состоянию на 10:00.

"Украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", - говорится в сообщении.

В то же время, соболезнования Великобритании и семьям погибших вследствие теракта выразили президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман. 

Как сообщалось, в ночь на воскресенье шесть человек были убиты в результате теракта в центре Лондона. Террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В больницы Лондона госпитализировали 48 пострадавших. Полиция ликвидировала трех нападавщих.

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