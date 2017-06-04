Адвокат: у экс-главы налоговой Луганской области был сердечный приступ

У экс-главы налоговой службы Луганской области, экс-председателя Луганской ОГА Александра Антипова случился сердечный приступ.

Об этом заявил в субботу его адвокат Игорь Чудовский в Facebook.

Он рассказал, что встретился с Антиповым в киевском следственном изоляторе.

"Состояние здоровья у меня вызывает тревогу, ночью был сердечный приступ, в ИВС приезжала скорая медицинская помощь, т.к кардио врачей в ИВС нет!", - написал адвокат.

По его словам, защита готовит апелляцию на решение суда об аресте Антипова и обращение к омбудсмену.

Как сообщалось, сначала суд избрал Антипову меру пресечения в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязал носить электронный браслет слежения.

Антипов не внес залог в 15 млн грн, поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством арестовать его.

Тогда Печерский суд Киева арестовал Антипова с возможностью внесения залога 100 млн грн.

24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев. Среди них был и Антипов, у которого при задержании изъяли 3,8 миллиона долларов наличными.