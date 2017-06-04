Один из погибших в субботу в зоне АТО служил в Нацгвардии
Воскресенье, 4 июня 2017, 13:19
Один из погибших в субботу в зоне АТО воинов был военнослужащим Национальной гвардии.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро бойцов получили ранения и травмы. Один из погибших - военнослужащий Национальной гвардии Украины", - сказал он.
Мотузяник также сообщил, что за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 36 обстрелов, 14 из которых с тяжелого оружия.
На Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов, 6 из них с применением тяжелого вооружения.
На Луганском направлении произошло 10 вражеских вооруженных провокаций.
Украинская правда