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Патриарх Филарет пришел попрощаться с Любомиром Гузаром

Воскресенье, 4 июня 2017, 15:14

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет пришел помолиться за упокой души и проводить в последний путь Блаженнейшего Любомира Гузара.

В сослужении с главой УГКЦ Святославом Шевчуком патриарх Филарет отправил вечернюю в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Укринформ.

После службы Филарет коротко пообщался с Шевчуком.

Как сообщалось, тело верховного архиепископа-эмерита Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара в воскресенье ночью после прощания во Львове привезли в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве.

С момента, когда гроб установили в центре храма, все желающие могут проститься с Блаженнейшим - двери собора будут открыты круглосуточно.

В 18.00 в храме отслужат чин архиерейского погребения, а в понедельник 5 июня состоится чин погребения в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.

Блаженнейший Любомир умер 31 мая 2017 года в Княжичах под Киевом.

Темы: церковь
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