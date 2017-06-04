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КНДР назвала санкции ООН "враждебным актом", ядерные испытания продолжит

Воскресенье, 4 июня 2017, 19:44

Северная Корея заявила, что полностью отвергает последние санкции ООН, которые назвала "враждебным актом" и намерена продолжить развитие ядерного оружия.

Об этом 4 июня заявил представитель МИД КНДР, пишет Reuters.

"Независимо от санкций и возможного дальнейшего давления мы не будем отказываться  от планов наращивать ядерные силы с целью защиты суверенитета страны и права на национальное определение и будем двигаться вперед до окончательной победы", - говорится в заявлении. 

Как известно, Совбез ООН принял резолюцию, которой вводятся расширенные санкции в отношении северокорейских чиновников и организаций после очередного испытания ракет.

Резолюция вводит запрет на поездки и замораживание активов для 14 северокорейских чиновников и 4 компаний, и касается также национального Банка Кореи.

Данное решение впервые было согласовано с США и Китаем - единственным крупным союзником КНДР.

Темы: КНДРядерное оружиесанкции
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