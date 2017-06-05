ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Понедельник, 5 июня 2017, 01:38
Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне в ночь на 4 июня.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "информагентство" боевиков Amaq.
"Боевики Исламского государства совершили вчерашнюю атаку в Лондоне", - говорится в заявлении.
Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.
21 пострадавший находится в критическом состоянии.
Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек.
Это уже третий теракт в Великобритании менее, чем за три месяца.