Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Среди погибших в Лондоне есть граждане Канады и Франции

Понедельник, 5 июня 2017, 04:42

Среди семи погибших в результате атаки в Лондоне есть граждане Канады и Франции.

Информацию о погибшем гражданине Канады подтвердили в правительстве этой страны, о погибшем французе сообщило МИД Франции.

Кроме того, есть данные о том, что среди раненых есть граждане Германии, Испании. Официальной информации в Скотленд-Ярде о гражданстве всех пострадавших пока не предоставляют.

Консульская служба МИД Украины утром воскресенья сообщала, что украинцев среди пострадавших нет.

Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.

21 пострадавший находится в критическом состоянии.

Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек.

Радио Свобода

Темы: терактВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
теракт
ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
В случае теракта на ЗАЭС придется выселять людей в радиусе 50 км – главный санврач
Последние новости
15:17
Российский вертолет Ми-8 аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
Все новости...
Реклама: