Спецслужбы Пакистана заявили о ликвидации 8 командиров ИГИЛ

Сотрудники службы безопасности Пакистана сообщили о том, что, по меньшей мере, восемь полевых командиров экстремистской группировки "Исламское государство", были убиты в ходе трехдневного наступления.

Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники, пожелавшие оставаться неназванными, сообщили, что наступательная операция была сконцентрирована вокруг пещеры возле города Мастунга в Белуджистане, которую боевики ИГИЛ используют в качестве укрытия.

Сообщается, что рейд был вызван похищением двух китайских учителей в прошлом месяце в столице Белуджистана Кветте, однако найти похищенных не удалось.