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Спецслужбы Пакистана заявили о ликвидации 8 командиров ИГИЛ

Понедельник, 5 июня 2017, 03:44

Сотрудники службы безопасности Пакистана сообщили о том, что, по меньшей мере, восемь полевых командиров экстремистской группировки "Исламское государство", были убиты в ходе трехдневного наступления.

Об  этом сообщает ВВС.

Сотрудники, пожелавшие оставаться неназванными, сообщили, что наступательная операция была сконцентрирована вокруг пещеры возле города Мастунга в Белуджистане, которую боевики ИГИЛ используют в качестве укрытия.

Сообщается, что рейд был вызван похищением двух китайских учителей в прошлом месяце в столице Белуджистана Кветте, однако найти похищенных не удалось.

Темы: терроризм
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