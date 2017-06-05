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В ГСЧС предупредили о пожарной опасности в нескольких областях

Понедельник, 5 июня 2017, 06:43

С 4 по 6 июня в девяти областях Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4-6 июня в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и в большинстве районов Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Темы: ГСЧС
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