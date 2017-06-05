Bellingcat идентифицировал российских водителей, перевозивших "Бук" до границы

Исследовательская группа Bellingcat установила личности семерых водителей, принимавших участие в транспортировке "Буков" (в том числе "Бука 332", из которого был сбит самолет МН-17) из Курска в Миллерово на границе с Украиной в колонне, замеченной 23-25 июня 2014 года.

Об этом говорится в одном из двух докладов, опубликованных Bellingcat в понедельник.

13 мая 2015 года команда Bellingcat уже публиковала доклад об участии российского 2-го автомобильного батальона 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения (воинская часть 11385) и 147-го автомобильного батальона материального обеспечения в транспортировке "Буков" 53-й зенитно-ракетной бригады в колонне, выехавшей 23 июня 2014 года из поселка Маршала Жукова под Курском и прибывшей в Миллерово у границы с Украиной 25 июня 2014 года.

В этой колонне перевозили пуско-заряжающую установку "Бук" с бортовым номером "332", из которой сбили рейс 17 Малазийских авиалиний (MH17) 17 июля 2014 года. Впоследствии из Миллерово "Бук 332" был перевезен на российско-украинскую границу в районе города Донецк Ростовской области, а оттуда — на территорию Украины.

На фотографиях, опубликованных в российской соцсети Вконтакте солдатами-водителями из 2-го и 147-го автомобильных батальонов, видны грузовики и тралы с теми же номерными знаками, что и машины, двигавшиеся в колонне, попавшей на видео и фото с 23 по 25 июня 2014 года. На этих фотографиях также видна транспортировка другой военной техники к российско-украинской границе, например, в район станицы Митякинская в Ростовской области.

Один из водителей, Дмитрий З., 24 июня 2014 г опубликовал фотографию своего грузовика и установки "Бук" под номером 332 53-й зенитно-ракетной бригады. Геолокация этой фотографии показала, что она была снята в районе Варваровки на трассе Р-185, на маршруте колонны с "Буками" 23-25 июня 2014 года.

По фотографиям Дмитрия Bellingcat установил личности семерых военных водителей. Исследователи нашли фотографию еще одного водителя, но его личность установить не удалось.

"На других фотографиях, опубликованных Дмитрием З., видны другие предполагаемые водители грузовиков, перемещавшихся в колонне с "Буками" 23-25 июня 2014 года. Один из них, вероятно, перевез "Бук 332" из поселка Маршала Жукова в район Миллерово", - говорится в докладе.

В опубликованном в понедельник докладе изучаются водители грузовиков в колоннах, перевозивших "Буки" в июне и июле 2014 года, в частности грузовика, перевозившего "Бук 332". Номер этого грузовика — "4267 AH 50", а номер его трала — "XP 4679 50".

Среди этих грузовиков КамАЗ "4267 АН 50", перевозивший "Бук 332" в колонне 23-25 июня 2014 г

В докладе также указаны водители, которые могли иметь отношение к перевозке "Бука 332" из Миллерово на российско-украинскую границу.

Доклад с настоящими именами и незаретушированными фотографиями водителей направлен международной Совместной следственной группе (ССГ), расследующей гибель MH17.

В то же время, в Bellingcat отметили, что им не удалось однозначно установить, кто был водителем грузовика под номером "4267 АН 50", перевозившего "Бук 332" в колонне 23-25 июня 2014 года.

Невозможно также сделать вывод о том, какой именно грузовик перевез "Бук 332" на российско-украинскую границу, по всей вероятности, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года, или кто из водителей им управлял.

Отмечается, что практически все военные водители, принимавшие участие в транспортировке "Буков" в колонне, замеченной в июне 2014 года, официально закончили военную службу в конце июня или в начале июля 2014 года.

В сентябре 2014 года грузовики в/ч 11385 вновь находились в том же месте в южной части военного лагеря к востоку от Миллерово; среди них вновь был грузовик с номером "4267 AH 50".

В октябре и ноябре 2014 года несколько грузовиков в/ч 11385, присутствовавших в колоннах с "Буками" в июне и июле 2014 года, были сфотографированы на базе 2-го автомобильного батальона (в/ч 11385-3) 69-й отдельной бригады материального обеспечения. Среди этих машин вновь был грузовик с номером "4267 AH 50".

Как сообщалось, в другом докладе в понедельник Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками.



Следователи собирают информацию о двух фигурантов дела и называют их имена. Также отмечается, что официально подозреваемых пока нет.



В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.



Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Украинская правда