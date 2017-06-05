В Вышгороде в квартире взорвалась граната, есть погибший и раненая

В Вышгороде Киевской области в воскресенье вечером в квартире многоэтажки взорвалась граната РГД. Мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полиции Киевской области.

"В одной из квартир города Вышгород произошел взрыв - по предварительным данным взорвалась граната РГД. В результате чего 40-летний местный житель от полученных травм погиб на месте. Неустановленная женщина в возрасте около 40 лет, в тяжелом состоянии доставлена ​​в реанимацию", - говорится в сообщении.

Сообщение о взрыве газа в доме поступило по спецлинии 102 полиции Киевской области в 23.25 воскресенья.

Установлено, что на четвертом этаже многоэтажки, в квартире, которую снимали 40-летний мужчина и его сожительница, взорвалась граната.

Vyshgorod.city

Специалисты-взрывотехники во время осмотра помещения изъяли запал от РГД. Взрывом повреждены окно, стены и стол на кухне.

Vyshgorod.city

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического случая.

В то же время, как сообщает Vyshgorod.city, взрыв произошел на 4-м этаже 5-ти этажного дома на ул. Мазепы, 5.