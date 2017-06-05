Боевики снова обстреляли Красногоровку
Понедельник, 5 июня 2017, 14:02
В ночь на понедельник боевики обстреляли Красногоровку Донецкой области, повреждены 2 дома.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Обстрел города начался в полночь и длился несколько часов. В понедельник в 10.15 утра местные жители обратились в полицию и сообщили о повреждении двух домов по ул. Ломоносова.
Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и документирует последствия. Осколками повреждены 2 дома, где отдыхали люди. Пострадавших нет.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас ситуация в городе спокойная. Правоохранители находятся в постоянной готовности и патрулируют улицы.