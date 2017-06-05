Россия и Беларусь готовятся к единому миграционному и визовому пространству

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании единого миграционного и визового пространства на территории России и Беларуси.

"Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим беларусским коллегой.

По его словам, в этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства.

"Более того, мы завершаем согласование межправсоглашения, которое (...) будет посвящено взаимному признанию виз и согласованию действий, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о Союзном государстве", - добавил он.

Интерфакс