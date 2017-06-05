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Любомира Гузара похоронили в Киеве

Понедельник, 5 июня 2017, 15:30
Любомира Гузара похоронили в Киеве

Бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал, Блаженнейший Любомир Гузар 5 июня был похоронен в Киеве в крипте в патриаршем соборе Воскресения Христова.

В заупокойной архиерейской литургии приняли участие более 600 священнослужителей из разных епархий Украины, а также из-за рубежа, передает УНИАН.

Проститься с Блаженнейшим к Патриаршему собору пришли тысячи людей.

Как сообщалось, Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года в Княжичах под Киевом.

В воскресенье ночью его тело после прощания во Львове привезли в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве.

С момента, когда гроб установили в центре храма, двери собора были открыты круглосуточно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковь
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