Воды в Авдеевке хватит до утра вторника - МинТОТ

Воды в резервуаре в Авдеевке хватит до утра вторника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, ссылаясь на информацию КП "Вода Донбасса".

Также сообщается, что, по информации СЦКК, согласование заявки на проведение ремонтных работ ожидается в понедельник вечером. ГСЧС готова принять участие в разминировании.

Кроме того, в МинТОТ добавили, что организация ARDA доставит в Авдеевку 918 бутылей воды. 6 июня с 10:00 до 15:00 возле стадиона будут выдавать питьевую воду для нужд жителей города.

Ранее в понедельник глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что российская сторона СЦКК предварительно согласилась 6 июня гарантировать безопасность для проведения ремонта ЛЭП, в результате повреждения которой обесточена Донецкая фильтровальная станция.

В то же время Жебривский отметил, что без воды Авдеевку не оставят. "Надо будет - привлечем дополнительные силы", - добавил он.

В воскресенье утром при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.

Украинская правда