В Крыму оккупанты пытаются вломиться домой к адвокату по делу "26 февраля"
Понедельник, 5 июня 2017, 16:13
В аннексированном Крыму неизвестные пытаются проникнуть в дом к адвокату крымских татар, обвиненных по делу "26 февраля" Эдему Семедляеву.
Об этом 5 июня в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
"Выждав когда Эдем Семедляев выедет в командировку, некие люди, представившиеся сотрудниками налоговой, пытаются проникнуть к нему домой", - отметил он.
По словам Курбединова, дома находятся жена и четверо детей Семедляева.