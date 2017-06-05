В Крыму оккупанты пытаются вломиться домой к адвокату по делу "26 февраля"

В аннексированном Крыму неизвестные пытаются проникнуть в дом к адвокату крымских татар, обвиненных по делу "26 февраля" Эдему Семедляеву.

Об этом 5 июня в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"Выждав когда Эдем Семедляев выедет в командировку, некие люди, представившиеся сотрудниками налоговой, пытаются проникнуть к нему домой", - отметил он.

По словам Курбединова, дома находятся жена и четверо детей Семедляева.