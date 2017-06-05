Двух руководителей полиции Сумской области уволят за пьяное вождение

Два руководителя полиции Сумской области будут привлечены к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом в понедельник сообщил начальник ГУ НП в Сумской области Николай Лушпиенко во время видеоселекторного совещания руководства полиции Сумской области, говорится на сайте областной полиции.

4 июня во время совместных рейдов, организованных силами областной полиции, Управления внутренней безопасности полиции в Сумской области и патрульной полиции, был обнаружен руководитель одного из отделений и начальник сектора другого отделения областной полиции, которые находились за рулем транспортных средств с явными признаками алкогольного опьянения.

По данным фактам немедленно были проведены служебные расследования. По их результатам начальником Главного управления полиции области было принято решение о подготовке документов об увольнении правонарушителей.

"Что касается сотрудников полиции, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, будут приниматься безальтернативные решение - увольнение из рядов полиции. Также они будут привлечены и к административной ответственности", - подчеркнул Лушпиенко.

Украинская правда