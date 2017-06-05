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AI: Приговором Шариной суд РФ демонстрирует презрение к верховенству права

Понедельник, 5 июня 2017, 17:39

Судебное решение относительно Натальи Шариной - экс-директора Библиотеки украинской литературы - демонстрирует полное презрение российской юстиции к принципу верховенства права.

Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International, пишет DW.

"Этот политизированный процесс не имеет ничего общего с утверждением справедливости и подчеркивает серьезные недостатки в судебной системе России", - заявил замдиректора по вопросам Европы и Центральной Азии Amnesty International Денис Кривошеев.

В АІ считают, что оба выдвинутых Шариной обвинения являются необоснованными и политически мотивированными.

По словам Кривошеева, Шарина стала жертвой судебного произвола. 

"Обвинение эксплуатировало антиукраинские настроения, которые в настоящее время крайне распространены в России, а суд просто отклонил главные доказательства защиты, в том числе предоставленные свидетелями показания, что полицейские подкладывали запрещенные книги в библиотеку", - добавил он.

Как известно 5 июня Мещанский суд Москвы признал виновной экс-директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, обвиняемую в экстремизме и растрате средств учреждения, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Темы: права человекаРосcиясуд
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