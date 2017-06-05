Умеров: В суде "по существу" подадим ходатайство об общественном защитнике

На первом судебном заседании "по существу" в деле против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, которое состоится 7 июня, сторона защиты подаст ходатайство об общественном защитнике.

Об этом 5 июня сообщил сам Умеров

"7 июня в 14:30 в Симферопольском райсуде состоится первое заседание "по существу" по уголовному делу против меня. Мы снова подадим ходатайство об общественном защитнике, им будет известный правозащитник Александр Подрабинек", - сообщил Умеров.

Также он отметил, что адвокат Марк Фейгин планирует приехать и принять участие в суде.

"Иллюзий не строим, но защищаться будем. Нам есть что сказать", - добавил Умеров.

Как известно, Ильми Умеров - крымский политзаключенный, против которого в мае 2016 года в аннексированном Крыму возбуждено дело "о призывах к развалу РФ" в эфире ATR. Умерова лишили одного из ключевых адвокатов - Николая Полозова, переведя его из статуса защитника в статус свидетеля.

21 марта в так называемой прокуратуре Крыма следователь ФСБ вручил Умерову обвинительное заключение по его делу, материалы которого были направлены в суд Бахчисарая.

31 мая состоялось предварительное заседание суда, которое прошло в закрытом режиме.