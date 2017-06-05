Гройсман рассказал, кто проиграет от реформы здравоохранения

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от принятия законов, необходимых для реформы здравоохранения, проиграют "фармацевтическая и аптечная мафия", взяточники в медучреждениях и фармацевтические лоббисты.

Об этом Гройсман заявил 5 июня, отметив, что на текущей неделе в Верховной Раде предстоит "важное голосование".

"Надеюсь, оно (голосование по рассмотрению базовых законов для реформы здравоохранения) будет результативным .... Просто и понятно о том, кто и почему против этой реформы, и почему обычные люди и врачи выигрывают от ее проведения", - добавил премьер и опубликовал инфографику с "объяснением", кому выгодна и не выгодна медицинская реформа.