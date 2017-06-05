Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман рассказал, кто проиграет от реформы здравоохранения

Понедельник, 5 июня 2017, 21:08

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от принятия законов, необходимых для реформы здравоохранения, проиграют "фармацевтическая и аптечная мафия", взяточники в медучреждениях и фармацевтические лоббисты.

Об этом Гройсман заявил 5 июня, отметив, что на текущей неделе в Верховной Раде предстоит "важное голосование". 

"Надеюсь, оно (голосование по рассмотрению базовых законов для реформы здравоохранения) будет результативным .... Просто и понятно о том, кто и почему против этой реформы, и почему обычные люди и врачи выигрывают от ее проведения", - добавил премьер и опубликовал инфографику с "объяснением", кому выгодна и не выгодна медицинская реформа.

 

Темы: здоровьереформызаконодательствоГройсман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
здоровье
Польские врачи начали обследование Саакашвили
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
Даже наихудший сценарий на ЗАЭС не угрожает населению радиацией – ANS
Последние новости
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
Все новости...
Реклама: