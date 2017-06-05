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Боевики и РФ дали согласие на "тишину" для ремонта ДФС

Понедельник, 5 июня 2017, 22:55

Украинская сторона получила от пророссийских боевиков гарантию на "режим тишины" для проведения ремонтных работ на ЛЭП и восстановления энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщили вечером 5 июня во Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на сообщение СЦКК.

"От РФ получены гарантии на "режим тишины". Ремонтные работы будут проводиться 6 и 7 июня. К разминированию присоединится ГосЧС, будет работать ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также в МинТОТ сообщили, что после ремонтных работ на КП "Попаснянский районный водоканал" возобновлена подача воды по водопроводу Ду-1200 мм (Карбонитская площадка).

Как известно, утром 4 июня при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию после обстрелов со стороны боевиков был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ.

По информации СЦКК, согласование заявки на проведение ремонтных работ ожидается вечером 5 июня. ГосЧС готова принять участие в разминировании.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что воды в резервуаре Авдеевки хватит до утра вторника.

Украинская правда 

Темы: Донбассавария
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