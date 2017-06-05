Боевики и РФ дали согласие на "тишину" для ремонта ДФС
Понедельник, 5 июня 2017, 22:55
Украинская сторона получила от пророссийских боевиков гарантию на "режим тишины" для проведения ремонтных работ на ЛЭП и восстановления энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции.
Об этом сообщили вечером 5 июня во Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на сообщение СЦКК.
"От РФ получены гарантии на "режим тишины". Ремонтные работы будут проводиться 6 и 7 июня. К разминированию присоединится ГосЧС, будет работать ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Также в МинТОТ сообщили, что после ремонтных работ на КП "Попаснянский районный водоканал" возобновлена подача воды по водопроводу Ду-1200 мм (Карбонитская площадка).
Как известно, утром 4 июня при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию после обстрелов со стороны боевиков был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.
Украинская правда