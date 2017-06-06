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Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС

Вторник, 6 июня 2017, 01:01

Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Евросоюза.

Об этом пишет DW.com.

Чешское правительство решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев. Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.

МВД Чехии объяснило отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что "система распределения беженцев не работает" и "ситуация с безопасностью изменилась" после последних терактов в Европе.

Согласно квотам, Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 000. В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией страна проголосовала против квот на беженцев, однако затем заявила о готовности выполнить эти требования.

Как передает агентство Reuters, до сих пор чехи приняли порядка десяти человек из прибывших в Италию и Грецию мигрантов.

В мае Венгрия и Словакия обвинили Евросоюз в халатности и пренебрежении правовыми нормами при принятии в 2015 году решения о перераспределении 120 000 нелегальных мигрантов по странам ЕС.

Еврокомиссия пригрозила странам, не желающим соблюдать квоты, штрафной процедурой в их отношении в связи с нарушением соглашений ЕС. Поскольку Венгрия, Австрия и Польша до сих пор не приняли ни одного человека в рамках программы, им предложено сделать это в течение июня. В противном случае на них могут наложить штрафы.

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Темы: ЧехиябеженцыЕС
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