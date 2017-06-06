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Белый дом: Трамп не будет блокировать допрос Коми в Сенате

Вторник, 6 июня 2017, 01:32

Президент США Дональд Трамп не воспользуется правом блокировать запланированніе показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Конгрессе.

Об этом заявил Белый дом, сообщает Reuters.

"С целью облегчить быстрое и тщательное изучение фактов, в комитете Сената по разведке, президент Трамп не будет утверждать исполнительную привилегию относительно запланированного свидетельства Джеймса Коми", - сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Коми вел расследование ФБР относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в прошлом году, пока Трамп не уволил его в прошлом месяце.

Президент может применять привилегию для предотвращения разглашения информации государственными служащими.

Если бы Трамп воспользовался таким правом в отношении Коми, то он бы, вероятно, создал бы впечатление, что администрация стремится скрыть информацию о расследовании связей с Россией.

Напомним, бывший глава ФБР Джеймс Коми 8 июня даст показания перед комитетом Сената по вопросам разведки о его увольнении и возможных связях кампании Трампа с Россией в рамках расследования комитета по вмешательству РФ в американские выборы.

Ранее сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми мог быть уволен президентом Трампом по двум причинам: из-за нежелания быть лично лояльным к Трампу или же из-за активизации расследования ФБР по факту возможного сговора между членами команды Трампа и Россией.

Согласно докладной записке, в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Темы: ТрампСШАРосcия
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