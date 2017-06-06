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Боевики обстреляли школу в Павлополе

Вторник, 6 июня 2017, 03:43
Боевики обстреляли школу в Павлополе

Обстрелом боевиков нанесены серьезные разрушения зданию Павлопольской общеобразовательной школы.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, распространенном пресс-центром штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения.

Около 18-ти часов 5 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Павлополь, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение крупного калибра.

Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения.

В этот же вечер НВФ ОРДО обстреляли позиции ВСУ сразу в нескольких местах линии соприкосновения, применив запрещенные минскими договоренностями виды оружия. По району вблизи населенного пункта Богдановка били реактивные системы залпового огня, по Пескам стрелял танк, по окрестностям Чермалыка - артиллерия крупного калибра. Последствия этих обстрелов выясняются наблюдательными группами украинской стороны СЦКК.

"Такие преступления незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы и заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - отмечается в заявлении украинской стороны СЦКК.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли позиции ВСУ и пограничников в районе н.п.Павлополь, в результате обстрела частично повреждено здание отдела пограничной службы.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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