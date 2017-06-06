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Все задержанные по делу о теракте в Лондоне отпущены

Вторник, 6 июня 2017, 04:44

Все задержанные по делу о теракте на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений.

Об этом сообщила полиция Лондона.

"Все люди, задержанные в воскресенье, 4 июня, в ходе расследования были освобождены без предъявления обвинений", - говорится в сообщении.

Речь идет о 12 личностях задержанных в районе Баркинг боро.

В полиции также сообщили, что правоохранительные органы работают с членами семей и судебными следователями для опознания тел погибших.

Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.

Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек. Полиция Великобритании обнародовала имена двух застреленных злоумышленников, которые совершили теракт на Лондонском мосту в ночь на 4 июня.

По словам главы МВД Великобритании, исполнители теракта были радикальными исламистами.

По данным МОЗ Великобритании, в результате теракта по меньшей мере 21 пострадавший находится в критическом состоянии, всего в стационарном лечении нуждаются 36 человек.

При этом, как сообщил 5 июня телеканал Sky News, в багажном отделении фургона нападавших было обнаружен по меньшей мере десяток "коктейлей Молотова".

Темы: Великобританиятерроризм
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