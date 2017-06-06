СМИ опубликовали секретный доклад АНБ о вмешательстве РФ в выборы в США

Российская военная разведка осуществила кибератаки, по крайней мере, на одного поставщика программного обеспечения для голосования в США, а также разослало более 100 фишинговых писем в американские избирательные комиссии за несколько дней до президентских выборов.

Об этом говорится в секретном докладе АНБ о российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года, опубликованном американским изданием The Intercept.

Сверхсекретный документ АНБ, который был анонимно передан изданию, представляет анализ многомесячных кибератак российской разведки на элементы американской избирательной инфраструктуры. Доклад от 5 мая 2017 года является наиболее подробным правительственным отчетом о вмешательстве России в выборы, пишет издание.

В докладе указывается, что российские хакеры, вероятно, смогли проникнуть глубже в систему голосования в США, чем считалось ранее.

"Исполнители российского генштаба ГРУ ... осуществили кибершпионские операции в отношении названной американской компании в августе 2016 года, очевидно, для получения информации о связанном с выборами программном обеспечении и оборудовании ... Исполнители, похоже, использовали эту информацию для рассылки фишинговых писем на тему регистрации избирателей в местные правительственные организации", - говорится в документе.

Доклад добавляет к обнародованной в январе картине вмешательства РФ в выборы в США некоторые детали, которые не были обнародованы из-за опасений раскрытия секретных источников и методов.

АНБ узнало, что российские правительственные хакеры получили задание по кибершпионажу направленному на американскую и иностранные избирательные системы, в частности, они сосредоточены на частях системы, связанной с процессом регистрации избирателей, включая производителей оборудования, которое хранит и проверяет списки избирателей.

Как сказано в докладе, российский план был прост: под видом поставщика программного обеспечения для выборов с помощью рассылки документов Microsoft Word, зараженных вредоносными программами, которые дают хакерам полный контроль над зараженным компьютером, обмануть сотрудников местных органов власти.

При этом хакерам сначала необходимо было получить доступ к внутренним системам одного из производителей программного обеспечения, чтобы собрать информацию для составления убедительных фишинговых писем. Для этого они использовали поддельные страницы сервисов Google, где пользователь должен вносить личные данные.

приложение к секретному докладу АНБ о фишинговой операции российской разведки (вторая страница не была предоставлена the Intercept) кликните для увеличения

В анализе АНБ нет выводов о том, повлияло ли это вмешательство на результаты выборов, но он признает, что глубина проникновения хакеров остается неизвестной. Впрочем доклад повышает вероятность того, что российские хакеры вмешались, по крайней мере, в некоторые элементы избирательной системы США с неопределенным результатом.

Журналисты связывались с АНБ и Национальной разведкой относительно этого доклада. Как отмечает издание, чиновники просили не публиковать его, а от комментариев отказались.

При этом, издание со ссылкой на неназванного офицера разведки отмечает, что из документа не стоит делать глубокие выводы, поскольку анализ не обязательно является окончательным.

Как сообщает CNN, после обнародования материала The Intercept, ФБР задержало 25-летнюю Реалити Ли Виннер по подозрению в передаче секретной информации АНБ интернет-порталу.

Американский чиновник подтвердил CNN подлинность документа АНБ.