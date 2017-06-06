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Сюмар: Заказчик убийства Гонгадзе должен попасть на скамью подсудимых

Вторник, 6 июня 2017, 10:47
Георгий Гонгадзе

Зампредседателя депутатской фракции "Народный фронт", председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар призывает силовиков завершить расследование резонансных дел об убийствах журналистов.

Об этом она сказала 6 июня на заседании согласительного совета.

"Очень больной вопрос – вопрос безопасности и безнаказанности за преступления против украинских журналистов. Я сегодня хочу обратиться к руководителям силовых структур и призвать довести до конца дела, которые были символами для журналистского сообщества: дело Гонгадзе, в котором однозначно надо назвать заказчика, и он должен попасть на скамью подсудимых... Отчитаться о ходе и завершить расследование по делу Павла Шеремета и по целому ряду преступлений против журналистов", – сказала Сюмар.

"Без расследования этих дел мы сегодня не будем иметь доверия ни журналистского сообщества, ни целого общества", – подчеркнула она.

По словам Сюмар, это будет лучшим поздравлением ко Дню журналиста (отмечается 6 июня ред.).

Валентина Романенко, УП

Темы: дело ГонгадзеДело Шеремета
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