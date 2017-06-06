В результате обстрела боевиков ранен мирный житель Донецкой области

В поселке Верхнеторецкое Донецкой области в результате взрыва снаряда получил осколочное ранение мирный житель.

Об этом сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

"27-летний мужчина пострадал в результате взрыва снаряда на ул. Комсомольская, в результате обстрела со стороны временно оккупированной территории", - говорят там.

По данным полиции, взрыв прогремел 5 июня около 21:00.

"В момент разрыва снаряда человек находился около своего домовладения. Пострадавший получил осколочные ранения левой голени и был госпитализирован в больницу города Торецка", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и рекомендовали терапевтическое лечение.

По данному факту полиция открыла производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Как сообщалось, за минувшие сутки пророссийские НВФ 77 раз открывали огонь по позициям сил АТО, а также в очередной раз обстреляли и жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. В результате боевых действий получили ранения четверо украинских защитников и один гражданский.

Украинская правда