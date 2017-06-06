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Суд обязал ГПУ открыть дело по фиктивным данным в отчете "Батькивщины"

Вторник, 6 июня 2017, 12:34

Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру открыть дело из-за недостоверных данных в финансовом отчете ВО "Батькивщина".

Об этом сообщают "Наші гроші с Денисом Бігусом".

Основой этого решения стала жалоба юристов bihus.info на бездействие прокуратуры относительно существенных нарушений в партийном отчете политической силы. Дело возбуждено по факту действий должностных лиц партии, которые подпадают под статью 366 УК - "Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов".

Расследование программы по партийным финансам обнаружило существенные несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры ВО "Батькивщина". Согласно отчету, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен.

Кроме того, были выявлены случаи, когда указанные в отчете доноры вообще не имели отношения к ВО "Батькивщина" и опровергали любые взносы.

19 апреля юристы bihus.info сообщили ГПУ о признаках уголовного преступления, выявленные в ходе расследования. При отсутствии реакции со стороны ГПУ, 25 апреля юристы обратились в суд.

2 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований.

Подробно "раскрыть" доноров "Батькивщины" удалось, в частности, благодаря работе аналитиков Общественного движения "Чесно".

Так, они обнаружили, что "Батькивщина", которая задекларировала 7,5 млн грн пожертвований от граждан, часто фальсифицирует происхождения этих средств.

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Темы: Батькивщина
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