Стало известно, почему лайнер "Генерал Ватутин" направляется в Россию

Лайнер "Генерал Ватутин" направляется в Россию, поскольку компания-судовладелец продала его.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По информации источника, судно в Измаиле было оформлено для выхода за границу. После этого корабль направился в Молдову в порт Джурджулешты. Там компания судовладелец "Червона рута" продала судно. Из Молдовы судно уже под флагом Белиза направляется в Россию в порт Ростова-на-Дону.

В комментарии "УП" директор по продажам компании "Червона Рута" Леся Богуславская отметила, что "Генерал Ватутин" в этом году вообще в рейс с туристами не выходил. "В этом году "Генерал Ватутин" с туристами не работал, как и три предыдущих года", - отметила она.

Генерал Ватутин направляется в Россию marinetraffic.com

В свою очередь издание РБК со ссылкой на Юрия Соколова, президента круизной компании "Червона Рута", которая владела теплоходом, сообщает что теплоход был перепродан другой компании на Сейшельских островах.



"Корабль 3,5 года не эксплуатировался. Был в свое время приобретен как инвестиция и как инвестиция в этом году был перепродан другой компании на Сейшельских островах", - сказал Соколов. По его словам, теплоход не должен был останавливаться в Одессе — "новый хозяин дал команду идти на Ростов".



Соколов рассказал, что "Генерал Ватутин" отправился из Киева в Херсонский порт 25 мая, чтобы оформить там документы о его продаже. После Херсона теплоход отправился в Измаильский морской порт — там документы были дооформлены. Сейчас, по его словам, на борту теплохода находится только экипаж, а пассажиров на борту не было с сентября 2013 года.

Информацию о том, что теплоход направляется в Россию, подтвердил главный редактор Cruise Inform Михаил Архипов. "Я знаю, что происходит на судне — оно идет в Россию. По условиям договора с новым владельцем я не могу назвать компанию, которая его купила. Для российского круизного рынка это будет не просто новость года, а сенсация", — рассказал Архипов. По его словам, судно перешло под офшорный флаг "очередной банановой республики", так как это упрощает регистрацию и налогообложение, "но сам владелец из России".