ГПУ засекретили расследование по операции, которая планировалась в Крыму

Генеральная прокуратура не раскрывает подробности расследования обстоятельств украинской операции, которая планировалась в 2014 году для того, чтобы не допустить или усложнить захват российскими военными степной части Крыма.



Это следует из ответа Генппрокуратуры на запрос "Украинской правды".



На просьбу сообщить о результатах проверки документов, находящихся в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, за период с 24.02.2014 по 10.03.2014 и указать были ли допрошены должностные или бывшие должностные лица в этом деле, прокуратура сообщила только, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 1.03.2014 относительно агрессии РФ.



Производство касается фактов планирования, подготовки и ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации и Вооруженных сил РФ, что привело к оккупации территории полуострова Крым и других тяжелых последствий.



В то же время в прокуратуре отмечают, что в "указанном производстве среди прочего исследуются действия должностных лиц сектора безопасности и обороны Украины относительно противодействия военной агрессии Российской Федерации на территории полуострова Крым в феврале-марте 2014 года".



"Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия", - говорится также в документе.



"Другая запрашиваемая информация является сведениями досудебного расследования и информацией с ограниченным доступом, и в настоящее время не может быть разглашена", - говорится также в ответе прокуратуры.



Таким образом, в ГПУ не ответили также на вопрос, установлено ли, кто именно остановил проведение спецоперации.

Напомним, в интервью спецпроекту "Украинской правды" Как мы теряли Крым на то время заместитель начальника Генштаба, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако эта операция не была реализована.

"Возможно, на заседании СНБО было принято соответствующее решение. Если нет политического решения, военные такие решения не принимают", - отметил он.

По его словам, тогдашний начальник Генштаба Куцин подписал соответствующие распоряжения. Однако после посещения заседания СНБО во главе с Турчиновым (который был председателем ВР и и.о. президента в то время - УП), они отказались от проведения операции.

"Эти распоряжения, подписанные рукой начальника Генштаба генерала Михаила Куцина, до сих пор есть - они хранятся в этой папке с соответствующим грифом "секретно", - заявлял Муженко.

Турчинов в интервью УП заявил, что о планировании операции ему не сообщали.

После публикации спецпроекта УП Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины главная военная прокуратура начала расследование обстоятельств операции, которая планировалась во время событий в Крыму.

Украинская правда