Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ засекретили расследование по операции, которая планировалась в Крыму

Вторник, 6 июня 2017, 14:25

Генеральная прокуратура не раскрывает подробности расследования обстоятельств украинской операции, которая планировалась в 2014 году для того, чтобы не допустить или усложнить захват российскими военными степной части Крыма.

Это следует из ответа Генппрокуратуры на запрос "Украинской правды".

На просьбу сообщить о результатах проверки документов, находящихся в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, за период с 24.02.2014 по 10.03.2014 и указать были ли допрошены должностные или бывшие должностные лица в этом деле, прокуратура сообщила только, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 1.03.2014 относительно агрессии РФ.

Производство касается фактов планирования, подготовки и ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации и Вооруженных сил РФ, что привело к оккупации территории полуострова Крым и других тяжелых последствий.

В то же время в прокуратуре отмечают, что в "указанном производстве среди прочего исследуются действия должностных лиц сектора безопасности и обороны Украины относительно противодействия военной агрессии Российской Федерации на территории полуострова Крым в феврале-марте 2014 года".

"Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия", - говорится также в документе.

"Другая запрашиваемая информация является сведениями досудебного расследования и информацией с ограниченным доступом, и в настоящее время не может быть разглашена", - говорится также в ответе прокуратуры.

Таким образом, в ГПУ не ответили также на вопрос, установлено ли, кто именно остановил проведение спецоперации.

 

Напомним, в интервью спецпроекту "Украинской правды" Как мы теряли Крым на то время заместитель начальника Генштаба, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако эта операция не была реализована.

"Возможно, на заседании СНБО было принято соответствующее решение. Если нет политического решения, военные такие решения не принимают", - отметил он.

По его словам, тогдашний начальник Генштаба Куцин подписал соответствующие распоряжения. Однако после посещения заседания СНБО во главе с Турчиновым (который был председателем ВР и и.о. президента в то время - УП), они отказались от проведения операции.

"Эти распоряжения, подписанные рукой начальника Генштаба генерала Михаила Куцина, до сих пор есть - они хранятся в этой папке с соответствующим грифом "секретно", - заявлял Муженко.

Турчинов в интервью УП заявил, что о планировании операции ему не сообщали.

После публикации спецпроекта УП Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины главная военная прокуратура начала расследование обстоятельств операции, которая планировалась во время событий в Крыму.

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
Все новости...
Реклама: