Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада сделала шаг к появлению инспекторов парковки

Вторник, 6 июня 2017, 14:45

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, регулирующий сферу парковки транспортных средств.

За соответствующий проект закона №5364 проголосовали 232 народных депутата.

В пояснительной записке указывается, что законопроект предусматривает создание механизма привлечения к ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также отмечается, что на лобовом стекле нарушителя обязательно будут оставлять "копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи".

"Проект предлагает предоставить уполномоченным местными властями инспекторам по парковке право привлекать к ответственности нарушителей правил остановки-стоянки автомобилей в пределах соответствующего населенного пункта, если это нарушение зафиксировано в режиме фотосъемки / видеозаписи", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта уверяют, что он исключает конкуренцию между полицией и инспекторами по парковке по рассмотрению одних и тех же админправонарушений.

"И полицейский и инспектор по парковке при фиксации правонарушения обязуется распечатать копию постановления или специальное сообщение о привлечении к административной ответственности и оставить ее на лобовом стекле, что будет сигналом для другого должностного лица о том, что соответствующего нарушителя уже привлечены к ответственности", - говорится в записке.

Инспекторам по парковке предлагается предоставить право осуществлять эвакуацию и доставку транспортных средств на спецплощадку или стоянку при условии, что его размещения существенно препятствует дорожному движению или угрозу безопасности движения, а также в случае парковки на местах для инвалидов лицами, не имеют такого права.

В пояснительной записке также указывается, что после временного задержания транспортных средств об этом будет сообщено полиции с указанием времени задержания и место, куда эвакуированы ТС.

Эту информацию планируют размещать на официальном веб-портале соответствующего муниципалитета и отправлять сообщения на мобильные телефоны владельцев ТС.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рададорогитранспортполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
Все новости...
Реклама: