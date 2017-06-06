Рада планирует рассмотреть законопроект в поддержку вступления Украины в НАТО

Верховная рада Украины внесла в повестку дня сессии проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)" (№6470).

Об этом сообщает УНИАН.

За это решение проголосовали 260 народных депутатов из 374, зарегистрированных в сессионном зале.

Спикер парламента Андрей Парубий, который является одним из авторов проекта закона, отметил, что Верховная рада может уже сегодня рассмотреть этот законопроект.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" относительно вступления государства в НАТО.

В частности, в закон "Об основах национальной безопасности Украины" предлагают добавить формулировку, что целью Украины является "обретению членства в Организации Североатлантического договора".