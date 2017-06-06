Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Богдановке боевики выпустили 16 снарядов из "Града" – штаб АТО

Вторник, 6 июня 2017, 14:59

На мариупольском направлении по всему фронту боевики применяют крупнокалиберное оружие.

Об этом на брифинге 6 июня сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"По всему фронту от Красногоровки до Азовского моря враг применяет крупнокалиберное вооружение", - сказал полковник.

В частности, по словам Мотузяника, в Богдановке Волновахского района противник выпустил по позициям сил АТО 16 реактивных снарядов из "Града" и несколько мин.

В Павлополе вражеские мины и снаряды попали в здание местной школы, нанеся сооружению серьезные разрушения. Также повреждено помещение отдела ГПСУ.

Кроме того, осколками от вражеских снарядов перебиты газопоставляющая труба, электропровод и водопровод. Один из снарядов, выпущенных боевиками, неразорвавшийся, и был впоследствии обезврежен группой разминирования ГСЧС.

 

В Красногоровке минами оккупантов повреждены 2 здания: в одном выбиты стекла и посечен осколками фасад, во втором – повреждены ворота.

Мотузяник подчеркнул, что украинские войска открывают прицельный огонь, чтобы унять оккупантов.

Украинская правда

Темы: АТОтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
Все новости...
Реклама: