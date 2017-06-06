В Богдановке боевики выпустили 16 снарядов из "Града" – штаб АТО
На мариупольском направлении по всему фронту боевики применяют крупнокалиберное оружие.
Об этом на брифинге 6 июня сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"По всему фронту от Красногоровки до Азовского моря враг применяет крупнокалиберное вооружение", - сказал полковник.
В частности, по словам Мотузяника, в Богдановке Волновахского района противник выпустил по позициям сил АТО 16 реактивных снарядов из "Града" и несколько мин.
В Павлополе вражеские мины и снаряды попали в здание местной школы, нанеся сооружению серьезные разрушения. Также повреждено помещение отдела ГПСУ.
Кроме того, осколками от вражеских снарядов перебиты газопоставляющая труба, электропровод и водопровод. Один из снарядов, выпущенных боевиками, неразорвавшийся, и был впоследствии обезврежен группой разминирования ГСЧС.
В Красногоровке минами оккупантов повреждены 2 здания: в одном выбиты стекла и посечен осколками фасад, во втором – повреждены ворота.
Мотузяник подчеркнул, что украинские войска открывают прицельный огонь, чтобы унять оккупантов.
Украинская правда