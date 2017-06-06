Комитет решил, когда будет рассматривать снятие неприкосновенности с Бобова

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и снятия неприкосновенности с депутата Геннадия Бобовая из группы "Партия "Видродження" 7 июня.



Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, передают Украинские Новости.



Начало заседания запланировано на 15:00.



Данный вопрос будет рассмотрен комитетом впервые.



Как известно, Бобов уплатил в государственный бюджет более 37,9 млн гривен по обязательствам.



19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов Геннадия Бобовая, Евгения Дейдея (НФ) и Андрея Лозового (РП).

Однако позже представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Согласно указанным Луценко данным, Бобовая подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации.

Как известно, в среду генпрокурор Луценко заявил, что Бобов признал свою вину и собирается заплатить миллион долларов налогов.

Позже Бобов выступил с опровержением заявлений Луценко.

Украинская правда