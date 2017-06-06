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С начала года на Донбассе на минах погибли 16 мирных жителей – Хуг

Вторник, 6 июня 2017, 18:09

С начала 2017 вследствие подрыва на минах погибли 16 мирных жителей Донбасса, еще 38 получили ранения.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"С 1 января по сегодняшний день зафиксированы 54 жертвы среди гражданского населения - раненые или убитые вследствие мин или неразорвавшихся снарядов", - сказал он.

При этом он уточнил, что речь идет о 38 раненых и 16 погибших мирных жителей.

Кроме того, по словам Хуга, 40% из них - дети.

Ранее ОБСЕ сообщило, что за последние полтора года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 154 случая жертв среди гражданского населения, погибших или получивших ранения вследствие мин или неразорвавшихся боеприпасов.

Как известно, в воскресенье, 23 апреля, на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, двое были доставлены в больницу. Позже стало известно, что погибший - медицинский работник с США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Татьяна Кусок, УП

Темы: ДонбассОБСЕ
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