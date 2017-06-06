САП и НАБУ просят взыскать в бюджет залог Насирова

Соломенский райсуд Киева 7 июня рассмотрит ходатайство о взыскании залога, внесенного за отстраненного главу ГФС Романа Насирова в размере 100 млн грн, в связи с тем, что он не сдал британский паспорт.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в НАБУ.



"В связи с невыполнением обязанности подозреваемого, возложенной на него решением Соломенского суда об избрании меры пресечения, а именно - необходимостью сдать британский паспорт, которое он не выполнил, детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога в размере 100 млн грн в доход государства. Слушания завтра (в среду, 7 июня) в 10:00", - сообщил источник агентства в НАБУ во вторник.



Как известно, детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время САП просила суд назначить Насирову залог в сумме 2 млрд грн.



16 марта в САП сообщили, что за Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.



28 марта клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины не подтвердила диагноз, установленный в клинической больнице "Феофания" Насирову.



В сюжете ТСН на телеканале 1+1 сообщалось, что Насиров обратился к детективам НАБУ с просьбой вернуть ему заграничный паспорт. Отмечается, что он предоставил следствию документы, подтверждающие крайнюю необходимость выезда за границу на лечение. Страной, где должны предоставить медицинские услуги, отстраненный глава ГФС назвал США.



30 мая НАБУ приняло решение об отказе в выезде за границу Насирову. При этом в Бюро указали, что это второе обращение Насирова - в апреле он просил детективов НАБУ разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве (Насиров является президентом Федерации дзюдо Украины).

А 25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, при этом глава ГФС мотивировал поездку необходимостью "прохождения лечения".



В свою очередь 1 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил о возможном поиске компромисса относительно лечения Насирова, если есть угроза его здоровью.



2 июня стало известно, что Соломенский районный суд Киева отказал Насирову в пересмотре его меры пресечения. По информации СМИ, отстраненный глава ГФС обратился в суд с ходатайством об изменении меры с целью выезда за пределы Украины на лечение и, соответственно, возвращение внесенного залога. Суд отказал в изменении меры пресечения".