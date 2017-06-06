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Боевики из зенитной установки обстреляли Новолуганское

Вторник, 6 июня 2017, 22:59

Боевики обстреляли из зенитной установки жилые дома в населенном пункте Новолуганское.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"Около 18.30 ч 6 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе дома по улице Космонавтов. В доме на улице Мичурина повреждено сарай, гараж и забор, разбит шифер на крыше. В доме по улице Сергиенко повреждены стена и хлев, убит домашний скот", - говорится в сообщении.

Согласно информации, никто из местных жителей не пострадал.

Украинская правда

Темы: АТО
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